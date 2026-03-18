La Incubadora Córdoba Biotech impulsa el emprendimiento con una jornada sobre retos de innovación

Torrent (de pie, centro), en la inauguración de la jornada celebrada en la Incubadora Córdoba Biotech. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Incubadora Córdoba Biotech, iniciativa del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha celebrado la jornada 'Córdoba Biotech: Oportunidades y Fuentes de Financiación Biotech', que ha congregado a unas 25 personas, propiciando un espacio de trabajo conjunto entre las empresas que ya forman parte de la incubadora y otras iniciativas afines de base tecnológica interesadas en integrarse en este ecosistema de innovación.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, la sesión ha comenzado con el bloque dedicado a los resultados de retos tecnológicos, donde las empresas Mycecor, Ethnophytotech Research & Consulting y Green Genetic Technology SL han presentado los avances en sus respectivos proyectos.

El de Mycecor se centra en la producción de hongos y setas a partir de residuos agrícolas para los sectores alimenticio, farmacéutico y cosmético; Ethnophytotech realiza investigación etnobotánica y farmacognósica, mientras que Green Genetic Technology SL trabaja en la creación de nuevas cepas de cannabis sativa para uso medicinal.

Además, se ha anunciado la apertura de un nuevo reto para el que ya se han postulado cuatro iniciativas: Mycecor, Ethnophytotech, The Wise Kids Power (centrado en la investigación en salud para niños con cáncer) y Combiclinic, dedicado al diseño de probióticos para el manejo de la obesidad.

Al respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "con este tipo de jornadas, Córdoba Biotech se consolida como un motor de transferencia de conocimiento y una herramienta para conectar el talento científico con el mundo empresarial".

Torren ha señalado que al prioridad del Imdeec es "dotar a las 'startups' de las capacidades necesarias para que sus innovaciones lleguen al mercado, facilitando el acceso a instrumentos financieros que garanticen su viabilidad y escalabilidad en un sector tan exigente como el biotecnológico".

La jornada ha contado, además, con la participación de CaixaBank DayOne, cuyo servicio especializado ha detallado que la financiación de modelos disruptivos requiere evaluar, además de métricas cuantitativas, el compromiso del equipo, la viabilidad del modelo de negocio y las ventajas competitivas.

En este sentido, se han presentado soluciones como los préstamos MicroBank Early Stage y el Venture Debt, una alternativa estratégica para acceder a capital sin diluir la participación de los fundadores.

El bloque formativo ha concluido con la intervención de la experta en Life Sciences María Luz Bellido, quien ha trasladado un mensaje clave a los emprendedores y ha afirmado que "una biotech no muere porque la tecnología falle, muere porque se queda sin caja antes de demostrar que funciona".

Bellido ha subrayado que la financiación debe prepararse con una antelación de entre nueve y 12 meses y ha detallado la importancia de combinar capital privado con financiación no dilutiva e incentivos fiscales a la I+D+i, como los programas de Enisa, CDTI, Trade, CTA y fondos europeos. La jornada ha finalizado tras un espacio de consultas y networking donde los participantes han explorado futuras sinergias.