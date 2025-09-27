Infancia, canciones, exilio y noches bohemias: la trayectoria de Sabina llega al cómic

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor ubetense Joaquín Sabina ya tiene su propio cómic. 'Joaquín Sabina. Pasión y vida' (BAO Bilbao Ediciones) es la novela gráfica autorizada que relata en viñetas la biografía de este artista cuya figura ha trascendido a "la categoría de mito popular".

El flaco de Úbeda (Jaén) ha sido representado en este nueva obra guionizada por los cronistas musicales Kike Turrón y Kike Babas, en la que recogen la primera parte de su carrera musical, comenzando con su infancia ubetense y su posterior etapa universitaria en Granada, donde se acerca al movimiento estudiantil antifranquista y realiza acciones que le obligan a huir del país.

Después, el cómic revive los entresijos de su exilio londinense para culminar con el desarrollo de su trayectoria profesional, desde la formación de La Mandrágora, hasta la gestación de sus discos en solitario, donde destacan obras maestras como 'Juez y parte', 'Física y química' y 'Esta boca es mía'; para rematar, la novela gráfica repasa tanto la forja del personaje noctámbulo, mujeriego y socialmente comprometido, como el arranque de su apabullante éxito en Latinoamérica, que le aúpa definitivamente al estatus de estrella internacional.

No faltan en la biografía pasajes dedicados a ilustrar sus más conocidas canciones ('Princesa', 'Y nos dieron las diez', 'Medias negras', 'Eclipse de mar', 'Pacto entre caballeros', 'Pongamos que hablo de Madrid', '¿Quién me ha robado el mes de abril?', etc.), así como a recordar sus múltiples colaboraciones con otros artistas y sus "quijotescas andanzas mundanas como maestro del cuento cantado e incorregible vividor, siempre en ese cruce de caminos entre el roquero de corazón y el cantautor de guardia".

Así, el propio protagonista ha mostrado su opinión sobre dicha obra: "tengo mucho que decir a favor de este libro. Me sale del alma felicitar a los Kikes y su equipo: por el texto, los fantásticos dibujos y el trabajo de investigación. Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras".