El Infoca da por controlado el incendio forestal de Cerro Muriano

Imagen del incendio en Cerro Muriano (Córdoba) a 25 de julio de 2026 en Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía, España) - Europa Press

CÓRDOBA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio forestal en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que obligó a desalojos preventivos.

Según ha informado el EMA Infoca en su cuenta en la red social X, el incendio --que obligó a establecer la situación operativa 1 en su inicio-- se ha dado por controlado a las 8,00 horas de este domingo.

Como se recordará, sobre las 20,00 horas de este sábado ya se dio por estabilizado el incendio, de manera que se regresó a la fase de preemergencia, situación operativa 0.

Este incendio en Cerro Muriano obligó al desalojo de 274 personas de sus casas.