El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Los Blázquez (Córdoba)

Imagen aérea del incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Los Blázquez en el 4 de julio. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde del pasado sábado en el término municipal de Los Blázquez (Córdoba), en concreto en el paraje Sierra del Castillo.

Según ha informado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha sido estabilizado a las 14,30 horas y en la zona permanecen trabajando para su control 18 profesionales y dos vehículos autobomba.

El incendio quedó estabilizado en la madrugada de este domingo, tras movilizarse durante la jornada del sábado hasta siete medios aéreos, en concreto, un helicóptero pesado, cuatro aviones con carga de tierra y dos anfibios ligeros.