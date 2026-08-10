El Infoca da por controlado el incendio forestal de Luque (Córdoba)

Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este lunes a las 15,50 horas en el paraje de Cerro del Algarrobo, en el término municipal de Luque (Córdoba), ha quedado controlado gracias a la intervención de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En concreto, según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio ha sido declarado controlado a las 20,20 horas, después de que, en los primeros momentos del siniestro, el 112 Andalucía recomendase a los vecinos de este pueblo de la Subbética cordobesa que cerrasen "bien" las "puertas y ventanas" de sus viviendas, "para evitar que el humo entre".

Ello era posible porque, según han precisado a Europa Press fuentes del Infoca, el fuego está "relativamente cerca" del municipio y, aunque no ha sido preciso proceder a desalojos preventivos, si se ha estimado necesario alertar a la población para que se proteja ante los efectos adversos del humo, siendo especialmente recomendable "evitar que se expongan al humo" los "niños, personas mayores, enfermos crónicos" y, en general, personas "con patologías respiratorias", aconsejando también a los luqueños que sigan "siempre las indicaciones de los operativos".

En concreto, durante la jornada, un total de 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un técnico de extinción y dos agentes de medio ambiente han trabajado en la zona, desplegados entre el frente de las llamas y la población para proteger el núcleo habitado. El dispositivo terrestre ha contado con un camión autobomba y ha recibido apoyo aéreo de dos helicópteros ligeros y dos aviones de carga en tierra.