El Infoca rebaja a preemergencia el incendio del Valle de Lecrín (Granada) tras quedar controlado

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio declarado en Camas (Sevilla). A 17 de julio de 2026 en Camas, Sevilla (Andalucía, España).- María José López - Europa Press

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha descendido a las 20,28 horas de este jueves la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca a fase de preemergencia situación operativa 0 tras quedar controlado el incendio declarado poco después de las 12,30 horas, junto a la A-44, a su paso por el Valle de Lecrín (Granada).

El descenso se ha producido una vez que a las 19,15 horas se ha dado por controlado el incendio. También ha quedado ya abierta al tráfico en ambos sentidos la carretera N-323A, entre Nigüelas y Béznar, a la altura del kilómetro 465, al igual que el carril derecho de la A-44 en el kilómetro 160 en sentido Motril, según ha explicado el 112 en un nota y el Infoca avanzado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, y los efectivos de EMA Infoca siguen actuando para su total extinción. Entre el operativo de emergencia movilizado se encuentran nueve bomberos forestales y un camión.

EMA 112 ha atendido, desde las 12,35 horas, los primeros avisos que alertaban de un incendio que afectaba a los pinos de la cuneta de la A-44 a su paso por Lecrín, a la altura del kilómetro 162, cerca de la presa de Béznar. Posteriormente se han recibido también otras llamadas indicando que el fuego estaba afectando la zona del barranco de Chite.

La dirección de la Emergencia pidió a los vecinos cerrar puertas y ventanas, así como cuidar especialmente de personas vulnerables y evitar la exposición al humo de niños, ancianos y enfermos, al tiempo que recordó la importancia de alejarse de la zona de intervención.

Desde el inicio de este incendio, han intervenido hasta su control dos helicópteros y dos aviones anfibios ligeros, junto con 45 efectivos por tierra, tres autobombas, personal del Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, los Bomberos de Granada, la Guardia Civil y su Subsector de Tráfico, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de Carreteras.