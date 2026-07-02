El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Dehesas de Guadix (Granada)

Incendio declarado en el paraje del embalse del Negratín. - INFOCA

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado a las 18,53 horas de este jueves en el paraje del embalse del Negratín, en el término municipal de Dehesas de Guadix (Granada).

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado a las 21,10 horas. Actualmente, permanecen en la zona 20 profesionales y dos autobombas con el objetivo de avanzar hacia su control.

Durante la jornada, el operativo ha llegado a movilizar un helicóptero pesado, dos semipesados y uno ligero, además de dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. En el dispositivo terrestre han participado 63 efectivos, junto con una unidad médica y una autobomba.