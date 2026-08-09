El Infoca da por estabilizado el incendio en Huétor Santillán (Granada)

Imagen de incedio forestal declarado en Huétor Santillán (Granada). - INFOCA

HUÉTOR SANTILLÁN (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado como estabilizado el incendio forestal activo desde la tarde de este domingo en Huétor Santillán (Granada).

Así lo ha confirmado el Infoca en su cuenta oficial en la red social 'X', después de que hayan trabajado hasta ocho medios aéreos en el dispositivo de extinción.

También se han desplegado sobre el terreno dos grupos de bomberos forestales, un Brica, un agente medioambiental, un equipo de mando y cuatro TOP.