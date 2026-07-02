Infoca da por estabilizado el incendio de Santa Elena (Jaén) y se permite el regreso de los 190 desalojados

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén), lo que ha permitido también el regreso de las 190 personas que se encontraban desalojadas con carácter preventivo.

Esa evolución ha permitido que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Incendios Forestales (Plan Infoca), haya descendido este jueves de fase de emergencia, situación operativa 1, a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, en funciones, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité de Operaciones celebrada en el puesto de mando avanzado (PMA), en el que se ha informado que el incendio ha quedado estabilizado a las 14,00 horas.

Durante la mañana, el operativo de extinción de Infoca ha centrado sus labores en la consolidación y aseguramiento de todo el perímetro del incendio. Estos trabajos se han desarrollado después de que, durante la pasada noche, se consiguiera cerrar la cabeza del incendio gracias a la actuación coordinada de la maquinaria pesada y del personal de tierra.

El fuego ha afectado a una superficie aproximada de 160 hectáreas, aunque no toda esa extensión ha resultado comprometida, ya que el perímetro incluye diversas islas de vegetación que no se han visto tocadas por el fuego, según ha informado la Junta.

Como consecuencia de la estabilización del incendio y del análisis de la situación, se ha autorizado la vuelta de las 190 personas desalojadas preventivamente durante este miércoles. Se trata de unas 40 personas de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 de una granja escuela situada en las proximidades del incendio.

Todos los desalojados han pernoctado en establecimientos rurales de la zona, aunque en los primeros momentos se habilitó el pabellón deportivo del Colegio Carlos III. Pese a todo, la Agencia de Emergencias activó desde el inicio a la Cruz Roja, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito con la entidad, para garantizar la atención de las necesidades básicas del personal evacuado preventivamente.

Además, la dirección de la Emergencia recomendó a los vecinos de Santa Elena mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas, evitar salir al exterior y extremar la protección de las personas más vulnerables, especialmente menores, mayores, enfermos crónicos y personas con patologías respiratorias.

También se cerraron al tráfico las carreteras JA-7100 entre Miranda del Rey y el paraje de La Aliseda --que sigue cortada para facilitar el movimiento de los operativos--, y la JA-7102, que ya se ha abierto al tráfico rodado.

Sanz ha agradecido la colaboración de la población y el esfuerzo de todos los operativos. Igualmente, ha señalado la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y no acercarse a la zona afectada mientras sigan las tareas de extinción, pese a que se hayan levantado las medidas de desalojo y el Plan Infoca haya regresado a fase de preemergencia, situación operativa 0.

AMPLIO DISPOSITIVO

En las labores de extinción interviene un amplio dispositivo de Infoca integrado por dos helicópteros semipesados (MA-61 y MA-63) y un helicóptero pesado (KA-70), junto a cuatro brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), ocho grupos de bomberos forestales, cuatro autobombas, cuatro técnicos de operaciones (TOP) y dos encargados de emergencias.

Igualmente, participan una unidad médica de incendios forestales (UMIF), una unidad móvil de meteorología y transmisiones (UMMT), dos bulldóceres, dos agentes de Medio Ambiente (AMA), un técnico de logística, un director del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de extinción (TEX), el módulo de oficina técnica (MOT) y la Unidad de Sistemas de Emergencias (Usisem).

El incendio obligó durante la tarde de este miércoles a declarar la fase de emergencia, situación operativa 1, ante la evolución del fuego y la necesidad de adoptar medidas de protección para la población. Desde el primer momento, la Agencia de Emergencias de Andalucía coordinó la movilización de los recursos, tras recibirse, minutos antes de las 17,30 horas, los primeros avisos en el teléfono 112.

Se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, Bomberos de La Carolina, Guardia Civil y Subsector de Tráfico, Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras.

En las labores de extinción llegaron a intervenir 19 medios aéreos; mientras que el dispositivo terrestre estuvo formado por seis Brica, ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis TOP, un encargado de emergencias, una UMIF, una UMMT, una Usisem, un TEX, el EMIF de Granada, maquinaria pesada y un agente de Medio Ambiente. También se ha contado con la colaboración de medios y recursos de Castilla La Mancha.

Además, hasta la zona se desplazaron, entre otros, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén en funciones, Ana Mata; el jefe del Servicio de Protección Civil de Jaén; asesores técnicos de Emergencias 112 y efectivos del GREA con el puesto de mando avanzado.