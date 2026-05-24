El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en el paraje Jaral de Cálar de Lanjarón (Granada)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

LANJARÓN (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este domingo, 24 de mayo, el fuego declarado en el paraje Jaral de Cálar de la localidad granadina de Lanjarón.

Así lo ha comunicado el Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde ha indicado que el incendio se ha dado por extinguido sobre las 16,00 horas de este domingo.

Para llevar a cabo los trabajos de remate y liquidación de este incendio, el Plan Infoca activó un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como una autobomba.