El Infoca moviliza medios aéreos y terrestres por un incendio forestal declarado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

Incendio forestal declarado en el paraje de La Castilleja, situado en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). - INFOCA

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado un incendio forestal en la tarde de este domingo en el paraje de La Castilleja, situado en el término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha sido declarado en torno a las 17,10 horas.

En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres. El dispositivo movilizado incluye un helicóptero ligero y dos aviones anfibios ligeros, además de 21 efectivos y dos vehículos autobomba, que trabajan para lograr la estabilización del incendio.