Un informe señala que Córdoba se enfrenta la pobreza desde la desigualdad de género y la falta de vivienda

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía), a través de su Red provincial de Córdoba, ha presentado los datos referentes a la provincia a partir del 'XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030', donde se pone de manifiesto que el territorio cordobés enfrenta la pobreza desde la desigualdad de género y el déficit de vivienda asequible.

Según ha indicado la red una nota, el estudio confirma que Andalucía sigue siendo una de las comunidades con mayores niveles de pobreza y exclusión social del país, detallando que, "en 2024, el 35,6% de la población andaluza --alrededor de tres millones de personas-- se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra casi diez puntos por encima de la media nacional (25,8%)".

Además, han añadido, "un 10,6% de la población andaluza sufre privación material y social severa, frente al 8,3% nacional que, unido a una tasa de pobreza del 29,2%, equivale a 2,5 millones de personas en situación de pobreza". Estos datos reflejan el "impacto persistente del encarecimiento del coste de la vida, la inflación, la precariedad laboral y la crisis del acceso a la vivienda, factores que siguen afectando de forma desproporcionada a los hogares andaluces".

En el caso de Córdoba, la situación refleja esta realidad y mantiene retos estructurales en varios indicadores clave. "Con una tasa de paro del 16,59% en el segundo trimestre de 2025 --por encima de la media nacional y regional--, la provincia continúa marcada por la desigualdad de género en el empleo, la feminización de la precariedad laboral y la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna".

Además, "aunque se observan ciertos avances, como la reducción del desempleo y la mejora en los indicadores educativos, las desigualdades sociales persisten y mantienen a miles de familias cordobesas en riesgo de pobreza o exclusión, lo que subraya la urgencia de políticas públicas sostenidas, con enfoque social y territorial", según se extrae del informe.

Un ejemplo especialmente significativo se encuentra en la propia capital, donde "tres barrios --Azahara-Palmeras, Polígono del Guadalquivir y Sector Sur-- figuran entre los quince más pobres de España, con rentas medias anuales que apenas alcanzan los 8.491, 8.432 y 9.197 euros, respectivamente, según los últimos datos del INE (2022)".

La coordinadora de la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba, Sadia Ur-Rehman, ha destacado la importancia de la información plasmada la cual "nos sirve a las entidades y administraciones como herramienta de diagnóstico para la mejora de políticas públicas, el fortalecimiento de la acción comunitaria y la defensa de los derechos sociales", ya que "en muchos indicadores se aprecia un estancamiento de décadas y ningún avance significativo", motivo por el que el tercer sector de acción social "ve necesario poner en marcha el Pacto Andaluz contra la Pobreza".

VIVIENDA

El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales retos en la provincia, pues, "aunque Córdoba mantiene uno de los precios por metro cuadrado más bajos de Andalucía (1.162 euro/m2 en 2025), la presión residencial crece por la alta demanda y la expansión del mercado turístico". Las solicitudes de vivienda protegida "se han más que duplicado en apenas dos años, pasando de 29.965 en 2022 a 67.426 en 2024, siendo las mujeres las principales demandantes". Los lanzamientos por hipoteca y alquiler presentan "una tendencia descendente --81 y 137 casos respectivamente en 2024 frente a 112 y 220 en 2021--, lo que refleja cierta mejoría en la protección de los hogares más vulnerables".

Desde EAPN han reiterado "la urgencia de poner en marcha planes de vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas, con el objetivo de dar respuesta al problema habitacional que atraviesa Córdoba".

GÉNERO Y EMPLEO

La desigualdad de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la provincia. En 2023, la brecha salarial entre hombres y mujeres "alcanzó el 19,2%, con los hombres ganando de media 19.243 euros frente a los 15.555 euros de las mujeres". Además, son "más de 85.900 las mujeres que perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que representa más de la mitad de las trabajadoras ocupadas y el 54,8% del colectivo mileurista".

En términos generales, "Córdoba mantiene una tasa de paro del 16,59%, por encima de la media nacional (10,29%) y la tercera más alta de Andalucía, solo por detrás de Granada y Cádiz. La tasa masculina fue del 12% mientras que la femenina alcanzó el 21,64%, lo que supone una brecha de género de 9,64 puntos".

Por otra parte, la violencia de género continúa siendo una emergencia social, detallando que "durante el 2024 se registraron 2.810 denuncias y entre el año 2020 hasta lo que llevamos de año se han contabilizado tres víctimas mortales. Estas cifras, junto con las 179 autorizaciones de residencia a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en los últimos cinco años, evidencian la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección para las mujeres".

OTROS ASPECTOS

Por otro lado, Córdoba muestra "avances notables" en materia educativa, con "una tasa de abandono escolar temprano del 10,8% en 2023, más de seis puntos por debajo de la media andaluza (16,9%) y casi tres puntos por debajo de la media nacional (13,7%). Este dato, junto al incremento de becas y ayudas al estudio --en el curso 2023-2024 se concedieron becas a 30.92 estudiantes y 22.567 ayudas para comedor-- consolida la educación como herramienta clave para la equidad y la inclusión".

Cabe señalar que Córdoba mantiene una dinámica demográfica "estable, con un saldo migratorio positivo (1.843 personas en 2023) y una población extranjera de 28.190 personas, principalmente de origen americano". Aunque los delitos de odio registrados "son limitados (27 en 2023) en comparación con otras provincias andaluzas, su concentración en casos de racismo y xenofobia (15 casos) pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de convivencia y sensibilización social".

Por todo ello, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la Red provincial de EAPN Andalucía en Córdoba han señalado que es "imprescindible mantener e incrementar las políticas de protección social, con especial atención a la igualdad de género, el empleo y la vivienda".

Desde la organización han subrayado que "los planes de acción deben estar coordinados entre las distintas administraciones públicas, incorporando medidas que fomenten la inclusión social, la educación equitativa y el acceso a servicios básicos, garantizando así la cohesión y sostenibilidad de la provincia a medio y largo plazo. Acabar con la pobreza no es una opción, es una obligación de justicia y de derechos para todas las personas".