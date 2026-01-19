Ingresados en hospitales de Córdoba 75 heridos del accidente de Adamuz, 15 en estado grave

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).- FRANCISCO J.OLMO- EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que 75 heridos se encuentran ingresados en los distintos hospitales de Córdoba, especialmente en el Hospital Universitario Reina Sofía, y de los cuáles 15 de ellos se encuentran en "estado grave" tras el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz que ha tenido lugar este domingo, 18 de enero. "Es un día muy triste, un día muy oscuro para Andalucía. Estamos todos en shock", ha lamentado.

Asimismo, durante una declaración a medios en el lugar de los hechos, donde se ha desplazado para "conocer in situ" la situación tras el accidente, Moreno ha enmarcado que a lo largo de la noche se conocerán más datos, pero que, lamentablemente "es probable que existan más de una veintena de fallecidos. Ese número va a crecer".

Tal y como ha confirmado el presidente, un total de 16 médicos forenses "se van a encargar de la identificación de los cadáveres" para, posteriormente, proceder a la certificación de su fallecimiento e informar a sus familiares.

Según Moreno, los equipos de rescate seguirán trabajando "durante toda la noche" para localizar al resto de víctimas, aunque "las circunstancias son complejas y difíciles". Además, ha indicado que, actualmente, se han puesto a disposición de los sanitarios "quirófanos abiertos" para "intentar salvar vidas".

Al hilo, ha agradecido a los profesionales sanitarios su "movilización masiva" para acudir a sus puestos de trabajo y ayudar en el accidente. "Van a seguir llegando refuerzos" que trabajarán para hallar "una información más cercana al número de víctimas y heridos", ha afirmado.

"Ahora lo que hay que desear es que aquellas 15 personas que lamentablemente están en una situación más crítica, más grave, puedan recuperarse, y que los profesionales sanitarios que están trabajando con máxima intensidad puedan salvar su vida. Ese es el gran objetivo", ha aseverado Moreno.