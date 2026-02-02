Inician trabajos para contener una ladera afectada por el temporal junto a viviendas en Güéjar Sierra (Granada)

Visita a Güéjar Sierra para ver los efectos del temporal en una ladera del municipio. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha iniciado ya actuaciones para contener una ladera situada junto a un bloque de viviendas en la entrada del municipio de Güéjar Sierra, que se ha visto afectada por el último temporal y presenta riesgo de desprendimientos.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha visitado en la mañana de este lunes la zona acompañado por el alcalde del municipio, José Robles, con el objetivo de comprobar el estado de la ladera, donde durante el fin de semana se han producido pequeños desprendimientos de piedras.

Desde el primer momento, la Diputación ha activado a sus servicios técnicos, al área de Emergencias y a los bomberos provinciales para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.

En este sentido, el presidente ha subrayado que "la Diputación está presente tanto con el área de Emergencias como con los propios bomberos provinciales para poder informar y garantizar la seguridad de todas las personas que viven aquí", destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones.

Por su parte, el alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, ha explicado que la ladera "se está moviendo como consecuencia de las últimas lluvias y amenaza directamente al edificio de viviendas que existe, fundamentalmente a dos viviendas que tienen el patio trasero justo en la parte posterior".

El alcalde ha agradecido la implicación directa de la Diputación y de su presidente y ha detallado que ya se está trabajando en la solución técnica definitiva.

"Esta misma mañana está aquí con nosotros una empresa especializada en este tipo de actuaciones, que va a empezar a proponer cuál es la mejor solución. Hay muchas piedras sueltas en la parte superior de la ladera y será necesario realizar vuelos con drones para conocer exactamente el estado del terreno".

Es por ello, por lo que el ayuntamiento va a decretar que los patios traseros de las viviendas afectadas no se utilicen y, de forma provisional, se va a colocar una malla para mitigar el riesgo antes de ejecutar la solución definitiva", ha concluido el alcalde.