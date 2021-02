Iniciativa Sindical pide contribuciones a Ley de Función Pública y reprocha a Junta que no negociara en Mesa Sectorial

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha anunciado que abrirá su propia vía de participación sobre el anteproyecto de Ley de la Función Pública Andaluza, cuyo inicio de tramitación abordó el martes el Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía, tras alegar que la Junta la ha presentado ignorando a los sindicatos de la Mesa Sectorial.

"No es nuestro texto porque no nos han permitido aportar nada a su redacción pese a haberlo reclamado desde el principio. Pero aún así nos comprometemos a trasladar a la administración las opiniones y sugerencias del personal funcionario, porque no podemos dejar de hacer el trabajo para el que fuimos elegidos", ha señalado la secretaria de Acción Sindical, Rocío Luna, por medio de una nota.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, rubricó el lunes un acuerdo con el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria del Sector de Administración Autonómica y Sector Público andaluz de FeSP UGT Andalucía, Esperanza Morales, para el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley.

Iniciativa Sindical Andaluz ha anunciado que, además de analizar la nueva norma desde un punto de vista laboral y jurídico, el sindicato ha anunciado que abre un cauce de participación con sus afiliados para que cualquier funcionario pueda aportar su punto de vista, que también se elevará a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de la Presidencia.

ISA ha lamentado que esta norma, que afectará a toda la vida profesional de los funcionarios de la Administración General, les haya sido presentada una vez abordada en el Consejo de Gobierno del martes sin que fuera negociada en la Mesa Sectorial de la Función Pública.

"La falta de diálogo se consolidaría en el futuro si este texto sale adelante, puesto que los procedimientos previstos para la negociación sindical son muy estrechos en la Mesa Sectorial de Administración General, en comparación con sectores como la educación, la sanidad o el personal laboral, donde el margen de participación es mayor", ha sostenido la responsable de ISA.

Luna ha añadido que se trata de un anteproyecto de ley "amplio y denso, sobre el que sólo podremos opinar una vez que hayamos profundizado en el texto y en todos los aspectos que afecten a nuestros representados", de ahí la necesidad de haber abierto un diálogo con la Mesa Sectorial desde el principio.

En todo caso, y tras una primera lectura, ISA ha señalado que el documento "profundiza en muchas materias, más propio de un desarrollo reglamentario que de una ley", uno de los aspectos que se harán llegar a la Junta una vez enriquecidos con las sugerencias de los funcionarios.