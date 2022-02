Iniciativa Sindical protesta en Sevilla para pedir "justicia" y que "no se cese" a los 2.000 interinos en fraude de ley

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha convocado este martes una caravana de protesta en Sevilla para pedir "solidaridad" y que "no se cese" a los más de más de 2.000 interinos en fraude de ley y cuyas plazas han sido convocadas en oposiciones, toda vez que ha presentado un escrito al presidente de la Junta, Juanma Moreno, solicitando medidas para "evitar esta injusticia", acompañado con 3.000 firmas.

Durante el transcurso de esta caravana, que ha partido de la calle Palos de la Frontera y ha llegado hasta el Parlamento, la secretaria de Acción Sindical, Rocío Luna, ha explicado que se manifiestan por el problema con el que se encuentran los interinos de la administración general de la Junta, "2.000 personas con una antigüedad de entre tres y más de 30 años a los que no se ha dado una solución, porque la solución de la temporalidad que se esperaba dar con los procesos de estabilización en Andalucía han sido un fracaso".

"Tanto es así --continúa-- que lo tenemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y admitida una denuncia en la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia del TJUE, porque verdaderamente no se ha conseguido el objetivo, han sido unos exámenes imposibles y ahora nos encontramos con la ley 20/2021 --de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público-- contra la precariedad que no contempla a estas personas".

De este modo, "nos encontramos que los más vulnerables y mayores de la Junta los van a poner en la calle", ya que "tienen una edad media de 50 años y hay muchas mujeres con cargas familiares". "Nos parece que esto es un ERE", ha manifestado, para añadir que la ley "nos los atiende y la Junta es la que ha tenido en su mano hacer un proceso asequible y ha hecho lo que ha hecho". La manifestación "es para que se evite un ERE en el Gobierno del empleo", ha remarcado.

Luna ha agregado que han entregado un escrito dirigido al presidente de la Junta en el que "pedimos que no se cese a estas personas y se ofrezca otras plazas a los que han aprobado los procesos de estabilización, y, además, va acompañado de 3.000 firmas". "Ayer lo presentamos por registro y hoy lo presentaremos en el Parlamento de forma personal".

Por su parte, el secretario general de ISA, Manuel Moreno, ha explicado que la Junta participó en la reunión de las CCAA con el Ministerio, donde "se han dado una serie de instrucciones y le han dicho que cada comunidad haga lo que considere oportuno", pero "nosotros lo que demandamos es que no se ha hecho ningún proceso de estabilización, porque el que se hizo en la convocatoria de 2019 no ha solucionado el tema" y estas personas "no pueden ir a la calle después de tanto tiempo trabajando".

"Pedimos justicia y solidaridad porque se está hablando de precariedad en el empleo y la propia administración es la que va a conseguir que la gente se vaya fuera", ha argumentado Moreno.

Sobre si habrá nuevas movilizaciones, Rocío Luna ha destacado que tras esta primera en Sevilla "se irán activando otras en función de lo que se vaya negociando", porque las personas hoy por hoy "están en la calle".