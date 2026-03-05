Innovasur desarrolla junto a MasOrange una plataforma tecnológica presentada en el Mobile World Congress de Barcelona

Presentación en el Mobile World Congress de la plataforma tecnológica desarrollada por Innovasur junto a MasOrange. - INNOVASUR

BARCELONA/SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Innovasur, con sede en el parque tecnológico Geolit de Mengíbar (Jaén), ha desarrollado junto a MasOrange la plataforma tecnológica de 'Forest Smart Guardian', un sistema que combina 5G, drones e inteligencia artificial para prevenir incendios forestales, y que ha sido presentada esta semana en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona como "ejemplo de cómo las tecnologías avanzadas pueden aplicarse a la protección del entorno natural".

Se trata, de este modo, de una plataforma que integra diferentes tecnologías de monitorización y análisis de información con el objetivo de "anticipar situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias", según han explicado desde Innovasur en una nota.

Para ello, el sistema combina datos procedentes de drones autónomos, sensores desplegados en el terreno, imágenes aéreas y datos meteorológicos, que son procesados en una plataforma central "capaz de analizar grandes volúmenes de información en tiempo real".

Gracias al uso de inteligencia artificial, el sistema puede identificar patrones de riesgo, detectar anomalías y generar alertas tempranas que ayuden a anticipar posibles focos de incendio. Esta capacidad de análisis, según destacan desde Innovasur, "facilita la toma de decisiones por parte de los equipos responsables de la gestión forestal y de los servicios de protección civil".

"El desarrollo de plataformas capaces de integrar conectividad avanzada, sistemas autónomos e inteligencia artificial es clave para abordar retos complejos como la prevención de incendios forestales", ha valorado el CEO de Innovasur, Juan José Prieto.

Desde esta firma andaluza reivindican que la conectividad 5G SA desempeña "un papel clave en el funcionamiento del sistema, ya que permite la transmisión en tiempo real de vídeo de alta resolución y datos procedentes de drones y sensores desplegados en zonas forestales".

Esta capacidad de comunicación inmediata "facilita el control remoto de los dispositivos, la supervisión continua del territorio y la reacción rápida ante cualquier incidencia", añaden desde Innovasur, desde donde también han precisado que el sistema incorpora herramientas de análisis y simulación que permiten "modelizar distintos escenarios y prever la evolución de un incendio teniendo en cuenta variables como la meteorología, la orografía del terreno o el estado de la vegetación".

Estas capacidades "contribuyen a mejorar la planificación de las actuaciones y a optimizar el despliegue de los recursos de emergencia".

La presentación de 'Forest Smart Guardian' en el Mobile World Congress pone de relieve, según sostienen desde Innovasur, "el potencial de la conectividad avanzada y la inteligencia artificial para abordar desafíos medioambientales como la prevención de incendios forestales".