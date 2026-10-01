Inserta Empleo participará en la Feria de Empleo UJA 2026

Archivo - Estand de Inserta Empleo en una feria. - INSERTA EMPLEO - Archivo

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participará este viernes en la Feria de Empleo UJA 2026, que se celebrará en el Edificio Activa Jaén de Ifeja de 9,00 a 18,30 horas.

En concreto, tendrá un estand informativo desde el que ofrecerá atención personalizada a las personas con discapacidad interesadas en mejorar sus competencias profesionales, acceder a formación especializada o incorporarse al mercado laboral, según ha informado este jueves en una nota la citada entidad.

Los asistentes podrán conocer los programas de orientación laboral, formación para el empleo e intermediación con empresas que desarrolla la entidad, así como los recursos y herramientas que pone a su disposición para favorecer su acceso al empleo.

Además, el equipo técnico de Inserta Empleo informará sobre las ofertas de trabajo disponibles y los servicios de acompañamiento que presta a lo largo de todo el proceso de inserción laboral.

La Feria de Empleo UJA 2026 reunirá a empresas, entidades y profesionales vinculados al ámbito del empleo y la formación, creando un espacio de encuentro entre oferta y demanda laboral y favoreciendo el contacto directo entre empleadores y candidatos.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es "la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad" con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

La fundación puso en marcha Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Posee una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.