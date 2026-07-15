Las instalaciones del Córdoba Live dispondrán una pantalla gigante para seguir la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este miércoles, 15 de julio, de que la final de la Copa Mundial de fútbol, en la que participa la Selección Española, podrá seguirse en directo a través de pantalla gigante y de forma gratuita en las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial del Arenal.

Ello, en virtud del acuerdo de colaboración al que han llegado los promotores del festival y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que será la encargada de tramitar las correspondientes autorizaciones, según ha referido el Consistorio en un comunicado.

De esta manera, el próximo domingo, 19 de julio, se podrá acceder al recinto desde las 19,00 horas. De la misma manera, los aficionados que se desplacen hasta las instalaciones del Córdoba Live podrán disfrutar de música en directo y espectáculos de animación que se celebrarán antes y después del evento deportivo.

El acceso a las instalaciones es gratuito hasta completar el aforo previsto que, dada la relevancia de esta cita deportiva, podría llegar hasta las 5.000 personas, según estimaciones del Gobierno local.