Instituciones y sindicatos suman su voz en Granada a la lucha por los derechos de las mujeres

Bomberas de la Diputación de Granada, frente al presidente de la institución, Francis Rodríguez, en el acto con motivo del 8M, junto con la diputada de Igualdad, María Carmen Reinoso, y las portavoces de PSOE e IU, Fátima Gómez y María Carmen Pérez. - DIPUTACIÓN

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberas de la Diputación de Granada han dado lectura al manifiesto del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, acordado por las ocho diputaciones andaluzas, en un acto que ha tenido lugar este viernes en la sede principal de la institución provincial granadina, en el barrio de los Periodistas de la ciudad de la Alhambra. Ha sido uno de los que con adelanto han celebrado instituciones y sindicatos antes de que el domingo salga la manifestación unitaria de las plataformas feministas a las 12,00 horas desde los jardines del Triunfo.

En la Diputación, las bomberas Rocío Sánchez, Inés Mesas y Mónica Vera han estado acompañadas, entre otros, por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien ha enfatizado su papel en los trabajos para paliar los daños que se registraron en las comarcas granadinas por el paso del tren de borrascas de este invierno.

"Hemos querido visibilizar el día 8M con tres mujeres que han tenido una responsibilidad altísima en un escenario muy complicado" en el que "la capacidad de coordinación y de trabajo en equipo" han hecho que los bomberos de la Diputación "sean el gran referente de las emergencias en la provincia", ha indicado Rodríguez.

"Trabajamos para que la igualdad sea real en los espacios rurales, y se traduzca en justicia, respeto y oportunidades para todas las mujeres, vivan donde vivan", apunta el manifiesto de las diputaciones andaluzas por el 8M, que apunta también que "estos compromisos y acciones se apoyan en décadas de reivindicaciones, en las movilizaciones e iniciativas de mujeres activistas, y en los avances legislativos que han ampliado los derechos fundamentales".

Advierte a su vez este texto consensuado entre las instituciones provinciales acerca de fenómenos digitales que se ha venido observando en los últimos tiempos, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok, y en el que este año se ponen el foco, como es el denominado 'tradwife' o de la esposa tradicional.

Por su lado, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presidido en la Subdelegación el acto institucional con motivo del 8M, en el que ha dado lectura a la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros, reafirmando su compromiso "con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la erradicación de todas las formas de violencia" contra ellas y la garantía de su plena autonomía.

"Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad real y efectiva", ha señalado el subdelegado durante el acto.

El subdelegado ha indicado que la conmemoración de este 8 de marzo se produce en un contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades de género y por el retroceso de derechos en algunos países, así como por el impacto especialmente grave que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas.

Durante el acto también se ha proyectado la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M, bajo el lema 'Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance', protagonizada por la actriz Ángela Molina. La jornada ha concluido con una lectura poética a cargo de la poeta y periodista granadina Raquel Paiz.

En el Hospital Real, donde está el Rectorado, se ha llevado a cabo la lectura del manifiesto promovido por la Universidad de Granada (UGR) en el día de "todas las mujeres y niñas". Desde la institución académica han reivindicado así el lema propuesto por Naciones Unidas con el encabezamiento triple 'Derechos. Justicia. Acción'.

Es "un lema que interpela a nuestra institución, cuya misión es generar, transmitir y aplicar conocimiento a través de la docencia, la gestión, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad", ha indicado el manifiesto de la UGR, que concluye adviertiendo de que "la universidad no será plenamente justa mientras parte de su talento permanezca invisibilizado, infrarrepresentado o silenciado".

Por otro lado, frente al sindicato de los sindicatos UGT y CCOO, delegados de ambas organizaciones han participado en una concentración en que se ha leído un manifiesto con el título 'Sindicalistas feministas frente al negacionismo y el odio', en el que han enfatizado el trabajo de todas las organizaciones que luchan por la igualdad así como los avances legislativos y políticos dirigidos a conseguirla "como freno a las ideologías negacionistas y de extrema derecha".

"No se pueden cuestionar los derechos de las mujeres, ni la igualdad como base de la democracia", han indicado en nota de prensa. La secretaria de Igualdad de UGT Granada, Elisenda Sánchez, ha reafirmado el compromiso del sindicato con la erradicación de las violencias machistas y la urgencia de alcanzar una igualdad "real y efectiva" en los centros de trabajo.

En la misma línea, la responsable de Mujer de CCOO Granada, Clara Castarnado, ha criticado que los datos son el reflejo de una estructura productiva que sigue reproduciendo desigualdades de género. En la provincia, "la pobreza tiene rostro de mujer: más de la mitad de quienes perciben el salario mínimo interprofesional o menos son mujeres y el 71,5 por ciento de las prestaciones del ingreso mínimo vital están a nombre de una mujer".

"No es de recibo que en 2026 tantas trabajadoras, incluso con empleo o sosteniendo solas a sus familias, no puedan garantizar su autonomía económica. Esta desigualdad atraviesa todos los sectores y se traduce en una brecha salarial del 19,2 por ciento, una cifra que evidencia una injusticia estructural incompatible con una sociedad que aspire a la igualdad real", ha añadido Castarnado.

CONCENTRACIÓN DE CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha concentrado por su parte en la puerta de su sede para dar lectura a un manifiesto en el que ha exigido la creación de la figura del delegado sindical en igualdad y el refuerzo de protocolos contra el acoso sexual y la discriminación.

Con estas reivindicaciones, la organización sindical se suma a la conmemoración del 8M, este año bajo el lema 'Por una igualdad real. De las leyes a los hechos'. CSIF ha indicado en una nota de prensa que la brecha salarial de género en Granada se ha estancado y se sitúa por encima del 16 por ciento, lo que refleja "la discriminación persistente en el mercado de trabajo e implica que las mujeres trabajan gratis 58 días al año en la provincia".

Esta situación se refleja incluso en el sector público, "donde la igualdad debería ser ejemplar y, sin embargo, el salario medio de las mujeres es un diez por ciento inferior al de los hombres".

Según los últimos datos extraídos de la Agencia Tributaria, el salario anual de los hombres en Granada se sitúa en 22.274 euros, mientras que el de las mujeres es de 18.688, lo que supone que ellas reciben 3.586 euros menos de media al año. Además, las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial y sufren más paro, acaparando el 58,90 por ciento en la provincia, han detallado desde CSIF.