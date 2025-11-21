El Instituto de Medicina Legal levanta acta de las exhumaciones del Barranco de Víznar (Granada)

VÍZNAR (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Medicina Legal se ha personado por primera vez en una exhumación de las que se llevan a cabo por expertos de la Universidad de Granada (UGR) en el Barranco de Víznar, en el área metropolitana granadina, para levantar acta de esos trabajos que están recuperando los restos mortales de víctimas civiles detenidas, asesinadas y ocultadas en fosas comunes a raíz del golpe de Estado de 1936.

Así lo ha indicado la UGR en una nota de prensa tras una visita que ha tenido lugar este viernes una vez finalizada la quinta campaña de excavaciones y en un momento en el que se trabaja en la preparación de la sexta, que comenzará en una fecha aún por concretar. En el Barranco de Víznar se han localizado ya 166 de estas víctimas e identificado a siete.

La directora del Instituto de Medicina Legal de Granada, Ruth García, y su jefa del servicio de Anatomía Forense e Histopatología, Cristina Saavedra, han visitado el Barranco de Víznar junto a la fiscal provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Montserrat Luque, y el responsable del grupo Universidad y Memoria de la UGR y de las diversas campañas de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento, Francisco Carrión.

Luque ha indicado que existen unas "diligencias preprocesales abiertas en relación a los hallazgos del Barranco de Víznar" y que, "a partir de ahí, con todos los informes que nos remite el equipo de científicos de la UGR, investigaremos cómo sucedieron los hechos y cómo fallecieron las víctimas para elaborar un relato de verdad jurídica que ayude a reparar la memoria de los familiares de las víctimas".

"Avanzar en lo jurídico es una garantía para nosotros", ha destacado por su parte Carrión, quien dirige los trabajos en este Lugar de Memoria. "Necesitamos esa certificación forense de los restos que estamos encontrando aquí. Además, nuestro objetivo es que se juzguen los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, ya que la sociedad tiene una deuda con las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la posguerra".