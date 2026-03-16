La intención de gasto medio en Semana Santa de los andaluces permanece estable y se sitúa en los 354 euros

Archivo - Dos turistas, con maletas, cruzan un paso de peatones a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La intención de gasto medio de los andaluces para el periodo de Semana Santa se sitúa en los 354 euros, lo que supone un incremento del 1% respecto a las intenciones declaradas el año anterior. A pesar de esta leve subida, el gasto previsto continúa "muy por debajo" de la media nacional, que alcanza los 538 euros, lo que refleja una "mayor contención" del consumo en la comunidad autónoma. Los datos también muestran una menor intención de viajar y un gasto inferior entre quienes sí lo harán, aunque con diferencias relevantes en las preferencias de destino y en los hábitos de ocio.

Son algunos de los datos del Observatorio Cetelem, del que ha informado la empresa este lunes en una nota de prensa. El estudio se dirige a la población española mayor de 18 años, con ámbito nacional, y cuenta con un tamaño de muestra de 1.000 encuestas. Según el informe, el 35% de los andaluces tiene la intención de viajar durante las vacaciones de Semana Santa, un porcentaje que se encuentra nueve puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Entre quienes sí tienen previsto desplazarse, el gasto medio estimado alcanza los 603 euros, lo que supone un 30% menos que el gasto previsto por la media de los españoles, que se sitúa en 856 euros.

El desglose del gasto muestra que el alojamiento concentrará la mayor parte del presupuesto, con una media prevista de 273 euros, mientras que el transporte alcanzará los 148 euros. Ambas partidas se sitúan por debajo de la media nacional, con diferencias del 27% en alojamiento y del 14% en transporte, lo que evidencia una mayor moderación en el gasto por parte de los viajeros andaluces. Entre quienes no tienen previsto viajar durante estas fechas, representan el 65% de los andaluces, los principales motivos se relacionan con la situación económica.

Cinco de cada diez señalan que no pueden permitírselo, mientras que otro de los motivos más citados es la preferencia por ahorrar, ambos ligeramente por encima de la media nacional. Este grupo prevé un gasto medio de 218 euros durante el periodo vacacional, una cifra un 22% inferior a la media nacional, situada en 279 euros. En relación con la evolución del gasto respecto al año pasado, entre los andaluces que sí viajarán durante esta Semana Santa se observa un equilibrio entre quienes prevén gastar lo mismo y quienes esperan incrementar su gasto.

Si se compara con el conjunto de España, destaca especialmente el porcentaje de andaluces que tiene intención de gastar más que en 2025, que alcanza el 44%, catorce puntos porcentuales por encima de la media nacional. Entre quienes no viajarán durante este periodo, el 55% tiene previsto realizar un gasto similar al del año anterior, lo que supone cuatro puntos porcentuales más que la media nacional, mientras que solo el 7% declara que gastará más.

Entre el 35% de andaluces que sí viajará durante la Semana Santa, los desplazamientos dentro de España serán claramente mayoritarios. Ocho de cada diez optarán por destinos nacionales, un porcentaje muy similar al de la media de españoles. Por el contrario, solo el 15% viajará al extranjero, una cifra apenas un punto porcentual por encima de la media nacional. En cuanto al tipo de turismo elegido, el turismo rural se posiciona como la opción más popular, con un 46% de menciones, situándose seis puntos porcentuales por encima de la media nacional. Le sigue el turismo de playa, elegido por el 33% de los andaluces que viajarán, un porcentaje inferior al registrado entre el conjunto de los españoles. El turismo de ciudad será la opción menos frecuente, con un 28% de menciones, en línea con la media nacional.

Entre los andaluces que viajarán durante la Semana Santa, ir al cine será la actividad más mencionada, con un 46% de respuestas. A continuación, se sitúa salir a restaurantes, con un 44% de menciones, aunque en este caso ocho puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Destaca especialmente el peso del ocio nocturno, también con un 44% de menciones, lo que supone dieciocho puntos porcentuales por encima de la media de los españoles.

El resto de las actividades registran porcentajes inferiores al 30%, entre las que destacan ir de compras y asistir a procesiones, esta última actividad con ocho puntos porcentuales más que la media nacional, reflejando la importancia cultural de la Semana Santa en Andalucía. Entre los españoles que no viajarán y permanecerán en sus ciudades durante estas fechas, salir a restaurantes se sitúa como la principal actividad prevista, seguida de ir al cine y realizar actividades deportivas, concentrando el ocio dentro del entorno habitual.