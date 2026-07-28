Interceptado en Granada un conductor de 71 años tras recorrer 34 kilómetros en sentido contrario por la A-92

Agentes de la Guardia Civil en una carretera.
Agentes de la Guardia Civil en una carretera. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 17:18
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GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la mañana de este martes a un turismo que, según numerosos testigos, había circulado en sentido contrario por la autovía A-92 durante 34 kilómetros.

Los agentes han localizado el turismo sobre las 8,40 horas en la A-4100, en el kilómetro 4, dentro del término municipal de Guadix.

El conductor, un varón de 71 años, será investigado por conducción temeraria después de que las pruebas realizadas en alcohol y drogas hayan dado negativo.

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