Internado en un centro de menores el segundo detenido por el apuñalamiento de un joven en Las Gabias

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El menor detenido por su supuesta implicación en el apuñalamiento de un joven de 19 años en Las Gabias, en el área metropolitana de Granada, el pasado martes por la tarde, por lo que este requirió de asistencia hospitalaria a causa de las heridas inciso contusas resultantes de la agresión, está internado en centro cerrado desde el pasado viernes.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press señalan que el chico permanece internado en centro de menores como medida cautelar a petición de la Fiscalía de Menores por su supuesta implicación en los hechos, que comenzaron con una riña en la que se produjo la citada agresión.

Por estos hechos hay un joven de 18 años en prisión provisional, también desde el pasado viernes. En concreto, al ser mayor de edad, fue la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Santa Fe, en funciones de guardia ese día, la que acordaba la medida, comunicada y sin fianza. Ambos habían sido detenidos por la Guardia Civil.