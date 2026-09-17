Interrumpidos los AVE entre Córdoba y Málaga y los media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada por una avería

Archivo - Tramo Antequera-Granada del AVE.
Archivo - Tramo Antequera-Granada del AVE. - ADIF AV - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 8:45
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SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una "incidencia" en los sistema de señalización de Antequera Santa Ana (Málaga) está afectando a la circulación de los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Málaga.

Esta misma avería también está afectando al trayecto Granada-Antequera y a los media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada.

Así lo ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press. Adif ha explicado que en estos momentos su personal técnico está trabajando para "solucionar esta incidencia lo antes posible".

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