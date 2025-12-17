Intervenidos en un comercio mayorista de Jaén 48.400 refrescos y bebidas energéticas por no tener etiquetado en español

Un agente de la Guardia Civil ante la mercancía intervenida. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRES) -

La Guardia Civil ha intervenido 48.400 envases de refrescos y bebidas energéticas durante una inspección administrativa realizada en un comercio mayorista de Jaén al no tener etiquetado en español.

En concreto, por infracción del Reglamento (UE) nº 1169/2011, relativo a la información alimentaria facilitada al consumidor, "al carecer los productos del etiquetado obligatorio en lengua española exigido para su comercialización en territorio nacional", según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Miembros del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Jaén han llevado a cabo esta actuación en el marco de los controles periódicos que se desarrollan en la provincia para verificar el cumplimiento de la normativa fiscal, aduanera y de consumo en establecimientos dedicados a la distribución de alimentos y bebidas.

Durante la inspección, los agentes constataron que se estaban comercializando bebidas de conocidas marcas internacionales, sin que la información alimentaria obligatoria figurase en español, "vulnerando el derecho de los consumidores a recibir una información clara, comprensible y accesible, conforme a la normativa vigente".

Como resultado, fueron inmovilizadas cautelarmente 3.040 botellas y latas de refrescos y bebidas energéticas procedentes de Bélgica y Hungría. La mercancía fue precintada y quedó depositada en las instalaciones del distribuidor, a disposición de la Delegación de Consumo "para la adopción de las medidas que procedan".

"Si bien no se ha detectado riesgo para la salud pública, la medida adoptada tiene carácter preventivo, ya que el etiquetado conforme a la normativa es esencial para garantizar que los consumidores dispongan de información veraz y completa sobre ingredientes, alérgenos, advertencias y características del producto", ha explicado la Guardia Civil.

La investigación, según ha añadido, continúa abierta con el fin de determinar el alcance de los hechos y la posible implicación de otras empresas distribuidoras.