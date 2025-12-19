Intervenidos en una distribuidora de pescado en Guarromán (Jaén) 90 kilos de chirla por no tener la talla mínima

Un agente de la Guardia Civil y un inspector de Pesca inspeccionan el producto. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en una distribuidora de pescado ubicada en Guarromán (Jaén) 90 kilogramos de chirla por carecer de la talla reglamentaria para su comercialización.

La actuación se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), desarrollado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en colaboración con inspectores de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En concreto, llevaron a cabo una inspección en una distribuidora de pescado situada en el polígono industrial Guadiel, del citado municipio, según ha informado este viernes el Instituto Armado. Una vez examinado el producto por los inspectores de Pesca de la Junta de Andalucía, se ha procedido a su inmovilización y depósito cautelar.