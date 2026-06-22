Intervenidos en Granada más de 8.200 artículos falsificados valorados en 1,3 millones comercializados en redes sociales

Agentes de la Guardia Civil intervienen en Granada artículos falsificados valorados en 1,3 millones de euros - GUARDIA CIVIL

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de 8.200 artículos falsificados valorados en 1,3 millones de euros que eran comercializados en redes sociales en una operación con tres detenidos en la provincia de Granada por delitos contra la propiedad industrial y de contrabando.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Turkegra' se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un grupo de personas que estaría importando mediante servicios de mensajería productos textiles y complementos de moda que vulneraban derechos de propiedad industrial, elaborados en terceros países.

La investigación permitió comprobar que los paquetes eran recepcionados por distintas personas que los introducían en vehículos y trasladarlos a un emplazamiento diferente de los domicilios consignados como lugares de entrega, lo que hizo sospechar a los agentes de la existencia de medidas destinadas a dificultar la detección de la actividad ilícita.

Igualmente se constató que los responsables utilizaban diversas aplicaciones y redes sociales como medio de promoción y venta de los artículos, distribuyéndolos por todo el territorio nacional mediante servicios de mensajería y paquetería.

Tras varios meses de investigación se llevó a cabo una inspección de Resguardo Fiscal en un local no abierto al público ubicado cerca de la capital granadina, donde los agentes intervinieron gran cantidad de mercancía falsificada adquirida a través de servicios de paquetería procedentes de terceros países, eludiendo los cauces legales de importación, para su posterior comercialización.

Entre los efectos aprehendidos se encuentran artículos de ropa, calzado deportivo, relojes, gafas de sol, auriculares, perfumes, equipaciones de fútbol y accesorios de telefonía móvil, que reproducían de forma fraudulenta marcas de reconocido prestigio internacional.

En el operativo han participado efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de Granada, perteneciente al Destacamento Fiscal y de Fronteras de Santa Fe, junto a componentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Calahonda así como representantes legales y peritos de marcas afectadas, quienes colaboraron en la valoración y certificación de la falsedad de los productos intervenidos.