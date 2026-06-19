Intervenidos más de 13 kilos de distintas drogas en un club de Almuñécar (Granada)

Agente junto a la droga intervenida en un club de Almuñécar (Granada) - GUARDIA CIVIL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación HEMP25, a un varón de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la localidad de Almuñécar (Granada) después de intervenir más de 13 kilos de distintas drogas en un club de esta localidad.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Motril, que tuvieron conocimiento de la existencia de actividades ilícitas en un establecimiento que operaba bajo la apariencia de un club privado destinado al consumo de cannabis.

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores apuntaban a que el responsable del local podría estar utilizando el establecimiento para la distribución de sustancias estupefacientes.

Tras recabar los indicios necesarios, la Guardia Civil solicitó al juzgado la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del establecimiento.

La actuación se llevó a cabo el pasado martes y permitió intervenir una importante cantidad de sustancias estupefacientes y material relacionado con su distribución.

En concreto, los agentes se incautaron de 2.134 gramos de cogollos de marihuana, 8.636 gramos de picadura de marihuana, 1.018 gramos de hachís, 1.240 gramos de aceite de hachís, 232 gramos de bellotas de hachís, 1.750 gramos de picadura de tabaco, 402 gramos de semillas de marihuana.

Asimismo, durante el registro fueron localizadas varias básculas de precisión, test de pureza de cannabis y 720 euros en efectivo.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil procedió a la detención del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.