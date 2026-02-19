Intervenidos en Úbeda (Jaén) más de 270 kilos de pescado y marisco no apto para el consumo

Imagen del pescado y marisco intervenido - GUARDIA CIVIL

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 270 kilogramos de productos pesqueros en el transcurso de una inspección realizada en una empresa distribuidora de pescado de Úbeda (Jaén).

La actuación se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), desarrollado por agentes del Seprona de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía.

Los productos intervenidos --salmón, merluza americana, cañaillas, vieiras, cangrejo africano (bocas)--, carecían de cualquier etiquetado y trazabilidad que demostrara su origen lícito, precediéndose a su inmovilización y depósito de todo el producto.

Una vez examinado por los Inspectores de Pesca de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el pescado fue declarado no apto para el consumo humano, y destruido posteriormente.