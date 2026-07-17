Inversión de 280.000 euros para reforzar las infraestructuras eléctricas de Torres (Jaén)

Imagen de la reunión con el alcalde de Torres, Roberto Moreno - ENDESA

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá un total de 280.000 euros en el municipio de Torres (Jaén) durante el periodo 2025-2027 con el objetivo de reforzar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la localidad.

El responsable de e-distribución (filial de Redes de Endesa) en Jaén, Óscar Gaitán, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Torres, Roberto Moreno, y con el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Jaén, Javier Calvente, para presentar este conjunto de actuaciones de mejora.

Durante los años 2025 y 2026, la compañía ya ha destinado cerca de 180.000 euros a la mejora de la red eléctrica del municipio. De esta cantidad, más de 96.000 euros se han dirigido a trabajos de crecimiento y ampliación de la red, mientras que el resto se ha centrado en labores de mantenimiento, revisión y modernización de instalaciones, gestión de nuevas conexiones, renovación de equipos de medida y digitalización.

A esta cuantía se suma el Plan de Mejora de la Calidad del Suministro, actualmente en ejecución, que cuenta con una dotación de 100.000 euros. De este presupuesto, 40.000 euros se invertirán a lo largo de 2026 y los 60.000 euros restantes se ejecutarán en 2027 para reforzar la robustez de la red y mejorar la continuidad del servicio.

El alcalde de Torres, Roberto Moreno, ha valorado este paquete de inversiones, destacando que su "prioridad absoluta" es el bienestar de los vecinos y garantizar unos servicios públicos de calidad.

"Confiamos plenamente en que estas importantes inversiones comprometidas servirán para reforzar la robustez de las infraestructuras, aportar una mayor estabilidad a la red y mejorar ampliamente la calidad del servicio eléctrico en Torres", ha afirmado.

De forma paralela, Endesa avanza en proyectos estratégicos para incrementar la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico en la comarca. Entre estas actuaciones destaca el cierre de la línea Pagoda-Garcíez, un proyecto que contempla la construcción de una nueva subestación de 20/25 kV con una inversión de 780.000 euros, y cuya finalización está prevista para el año 2028.