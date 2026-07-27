Una inversión superior a los 600.000 euros permite renovar la pista de atletismo Paquillo Fernández de Guadix (Granada)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, recepciona la nueva pista de atletismo de Guadix. - ANTONIO L JUÁREZ

GUADIX (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recepcionado las obras de reforma integral de la pista de atletismo Paquillo Fernández de Guadix, una actuación incluida en el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de la institución provincial y ejecutada en colaboración con el Ayuntamiento accitano.

La intervención ha contado con un presupuesto total de 645.001 euros, financiado al 50 por ciento entre ambas administraciones, según se ha puesto de manifiesto durante la visita, en la que han participado también el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo.

Rodríguez ha subrayado que "esta intervención responde a una reivindicación histórica de Guadix, planteada desde hace muchos años por el Ayuntamiento y por toda la familia del atletismo accitano. Hoy damos un paso decisivo al hacer realidad una mejora largamente esperada por quienes han convertido esta ciudad en un referente del deporte".

Además, el presidente provincial ha puesto en valor la tradición deportiva de la ciudad, con una pista que ha visto crecer a grandes atletas olímpicos como María Pérez, junto a su entrenador Jacinto Garzón, Alberto Amezcua o el propio Paquillo Fernández, que da nombre a esta infraestructura.

"Guadix es cuna del atletismo y una auténtica ciudad del deporte. Con esta actuación cuenta desde hoy con una de las mejores pistas de atletismo de Andalucía para que las próximas generaciones puedan seguir forjando aquí nuevas leyendas de este deporte, algo que es motivo de orgullo para toda la provincia".

Por su parte, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha indicado que "hoy, cumplimos un sueño, ya que esta pista, que se inauguró hace 26 años, estaba ya muy deteriorada e impedía la práctica deportiva" y ha remarcado que "invertir en instalaciones como esta es invertir en juventud, invertir en salud y sembrar en los más pequeños los valores del deporte".

ACTUACIÓN

La actuación ha permitido renovar de forma integral la pista de atletismo Paquillo Fernández, cuya superficie había alcanzado el final de su vida útil, con el objetivo de recuperar las mejores condiciones para la práctica deportiva y adecuar la instalación a los estándares técnicos exigidos para la celebración de competiciones oficiales.

El proyecto ha sido diseñado para que la pista pueda obtener la homologación conforme a la normativa de World Athletics (WA) y de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), reforzando así la capacidad de Guadix para acoger pruebas oficiales y consolidando su posición como uno de los principales referentes del atletismo en Andalucía.

Los trabajos han incluido la retirada del bordillo de aluminio existente, el lijado y la descontaminación de toda la superficie, así como la reparación y regularización de la base para corregir las pequeñas deformaciones detectadas y garantizar una plataforma completamente uniforme antes de la instalación del nuevo pavimento deportivo.

Además, se han ejecutado canalizaciones para la futura implantación de sistemas de cronometraje electrónico, siguiendo las recomendaciones de la Real Federación Española de Atletismo.

Sobre esta base se ha instalado un nuevo pavimento sintético prefabricado certificado para uso exterior, con las prestaciones técnicas exigidas por World Athletics.

Además, se ha realizado el marcaje reglamentario de todas las calles y zonas de competición y se ha colocado un nuevo bordillo interior de aluminio.

La intervención también ha contemplado la adaptación de la ría de obstáculos a la normativa internacional vigente, mediante la modificación de su profundidad y la sustitución del obstáculo existente.

La renovación mantiene la configuración reglamentaria de la instalación, con una pista de ocho calles y 400 metros de cuerda, actuando sobre más de 6.100 metros cuadrados de superficie deportiva sin alterar el campo de fútbol interior ni el sistema de drenaje existente.

El nuevo pavimento cumple los requisitos de elasticidad, adherencia, drenaje y seguridad establecidos por World Athletics, condiciones indispensables para la homologación de la instalación y para ofrecer a los atletas un espacio de entrenamiento y competición de primer nivel.