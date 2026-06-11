Una investigación revela contactos entre comunidades prehistóricas de las montañas andaluzas y del estuario del Tajo

Archivo - La investigación se centra en el yacimiento de Vila Nova de São Pedro, un poblado fortificado prehistórico de Portugal. Los resultados muestran que uno de cada cuatro productos líticos tallados tienen su origen en Andalucía. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación internacional en el que ha participado la Universidad de Granada (UGR) a través del profesor Antonio Morgado Rodríguez, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, ha documentado las relaciones de interconexión existentes entre las sociedades prehistóricas del sur de la Península Ibérica (Huelva, Málaga y Granada) y las comunidades asentadas en el estuario del Tajo durante la Edad del Cobre, hace unos 5.000 años.

La investigación, liderada por Patrícia Jordão, de Uniarq-Universidad de Lisboa y publicada en la revista 'Journal of Archaeological Science: Reports', se centra en el yacimiento de Vila Nova de São Pedro, uno de los principales poblados fortificados prehistóricos de Portugal. Los resultados muestran, entre otros resultados, que uno de cada cuatro productos líticos tallados tienen su origen en Andalucía.

El enclave, fechado en el III milenio antes de nuestra era, constituye uno de los asentamientos más relevantes de la Extremadura portuguesa y destaca por sus tres líneas de muralla, especialmente la más interna, conservada con una altura singular que delimita un espacio central similar a una pequeña acrópolis.

El análisis de miles de objetos líticos, especialmente láminas y cuchillos de sílex, ha permitido determinar tanto el área de influencia del poblado como sus vínculos con otros territorios de la Península Ibérica. Para ello, el equipo interdisciplinar, integrado por especialistas en arqueología y geología, llevó a cabo una exhaustiva documentación de las fuentes de materias primas del macizo calcáreo de la Extremadura portuguesa, creando una base de referencia para comparar la composición petrológica de las herramientas utilizadas en Vila Nova de São Pedro.

Los resultados muestran que el 24% de los productos tallados analizados no procedían de la fachada atlántica portuguesa, sino del sur peninsular. En concreto, el estudio ha identificado herramientas realizadas con rocas originarias de las canteras andaluzas investigadas desde la Universidad de Granada.

Según señalan desde el equipo investigador en un comunicado distribuido por la UGR, la circulación de estos artefactos no respondía únicamente a necesidades prácticas relacionadas con el abastecimiento de herramientas, sino también a factores sociales y culturales vinculados al prestigio, la calidad y la singularidad de determinados productos.

Los resultados refuerzan así la idea de que los asentamientos amurallados de la fachada atlántica portuguesa estaban integrados dentro de una compleja red de contactos, influencias e intercambios entre las comunidades de la Iberia prehistórica.

El análisis microscópico y geoquímico ha permitido identificar un siete por ciento de objetos elaborados con riolitas y dacitas procedentes de la Faja Pirítica de Huelva, situada a unos 250 kilómetros del asentamiento portugués. Además, el mayor porcentaje del material identificado como extraterritorial (hasta un 15%) corresponde a sílex oolíticos propios de la Cordillera Bética, procedentes de afloramientos del Subbético de Granada y de la zona de Ronda, localizados entre 400 y 500 kilómetros de Vila Nova de São Pedro.

La investigación también distingue diferencias tecnológicas entre los talleres locales y los objetos llegados desde el sur de la Península Ibérica. Estas piezas presentan técnicas de talla especialmente sofisticadas, realizadas mediante presión corporal e incluso mediante sistemas de palanca.

El yacimiento fue objeto de intensas excavaciones durante el siglo XX y actualmente forma parte del proyecto 'VNSP3000 - Vila Nova de São Pedro, de novo no 3º milenio', dirigido por Mariana Diniz, de UNIARQ-Universidad de Lisboa, orientado a la investigación, conservación y puesta en valor del enclave. En este contexto se desarrolla ahora el estudio sobre las herramientas de piedra utilizadas por las comunidades que habitaron el asentamiento.

El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto MOBlades (Provenance of blades' raw material as an indicator of human mobility during the Copper age of the SW of the Iberian Peninsula - 2023.13251.PEX), centrado en el estudio de la movilidad humana y de la intensidad de las relaciones entre distintos territorios peninsulares durante la aparición de las primeras fortificaciones de la Península Ibérica.