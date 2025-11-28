Investigado por conducción temeraria tras huir de un control en Córdoba y por no haber obtenido nunca el carnet

Archivo - Agentes de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor por la supuesta comisión de un delito de conducción temeraria y por no haber obtenido nunca un permiso de conducción, todo ello tras darse a la fuga en un control policial poniendo en grave peligro al resto de usuarios de la vía.

Según ha informado la Benemérita, el día 14 de noviembre, los agentes del Subsector de Tráfico de Córdoba establecieron un dispositivo para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad vial, dada la notable presencia de conductores y vehículos con matrícula extranjera durante la campaña de recolección de la aceituna.

Durante el mismo, dieron el alto a un turismo, cuyo conductor no atendió las señales de alto y aceleró en dirección a los agentes, obligando a uno de ellos a apartarse para evitar ser atropellado. El vehículo huyó del lugar realizando maniobras peligrosas, invadiendo el sentido contrario y poniendo en riesgo a otros usuarios, colisionando con una vivienda y abandonando el conductor el turismo tras otra colisión, para huir a pie y sin poder ser identificado en ese momento.

Por ello, los agentes intervinieron el turismo, que quedó a disposición judicial, solicitando la actuación del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) para la completa identificación y esclarecimiento de los hechos.

Fruto de las investigaciones, el presunto autor fue localizado días después, instruyéndose las correspondientes diligencias por supuestos delitos contra la seguridad colectiva, conducción temeraria y por no haber obtenido nunca un permiso de conducir, que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de guardia de Montoro.

La persona investigada se enfrenta por el delito de conducción temeraria a una posible pena de seis meses a dos años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, y por el delito de no haber obtenido nunca un permiso de conducir o licencia de conducción, a una posible pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.