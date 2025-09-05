Investigado por maltrato animal tras la muerte de su perro por falta de cuidado en Moclín (Granada)

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de maltrato animal por incumplimiento en el deber de cuidado de un perro, originando la muerte del mismo, en la localidad de Olivares, en término de Moclín, en el Poniente de Granada.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota este viernes, la Patrulla de Comandancia del Servicio de Protección de la Naturaleza de Granada tuvo conocimiento de estos hechos a través del Puesto del Instituto Armado en Pinos Puente, a cuya demarcación pertenece Olivares, localidad donde ocurrió todo. Fueron los propios vecinos los que alertaron a los agentes de que, en una vivienda antigua de su misma calle, un hombre tenía un perro desde hacía algunos meses.

Que allí no residía nadie y era este hombre quien se encargaba de llevarle comida y agua al perro varias veces por semana. Manifestaron igualmente que hacía varios días que no escuchaban al perro ladrar y que en la zona había muy mal olor. También comentaron que del interior de la vivienda había salido una gran cantidad de garrapatas. Desplazada la patrulla al sitio indicado, comprobaron que el aviso estaba plenamente fundamentado. Nada más llegar y observar el lugar, los agentes pudieron verificar "la existencia de una ingente cantidad de garrapatas alrededor de la puerta de la casa y en los alrededores de la calle, resultando peligroso incluso acercarse a la vivienda".

Dado el estado insalubre de la zona, por parte de la patrulla se hicieron las gestiones oportunas con el Ayuntamiento de Moclín tanto para la localización del responsable de la vivienda como para la fumigación de la misma y zonas aledañas, acción esta que se llevó a cabo inmediatamente por el personal de dicha corporación.

Tras la identificación del responsable de la casa en cuestión, la Guardia Civil procedió a su investigación por un presunto delito de maltrato animal por incumplimiento en el deber de cuidado del perro, con resultado de la muerte del mismo.