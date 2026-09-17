Investigado en Jaén por circular drogado más de siete kilómetros en sentido contrario por la A-32

Archivo - Guardia Civil de Tráfico/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor que, bajo los efectos de las drogas, circuló durante más de siete kilómetros en sentido contrario por la autovía A-32 (Bailén-Albacete), a su paso por la provincia de Jaén, hasta sufrir un siniestro vial. Al conductor se le ha investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 21,00 horas del pasado 31 de agosto, aunque no ha sido hasta este jueves cuando se han dado a conocer. En ese momento, la Central Operativa de la Guardia Civil de Tráfico de Jaén comenzó a recibir numerosas llamadas de conductores que alertaban de la presencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario al estipulado por la citada autovía; concretamente, marchaba en sentido Albacete por los carriles reservados para el sentido Bailén .

Durante su recorrido de más de siete kilómetros, el turismo puso en peligro concreto a varios vehículos que circulaban correctamente por la vía. Ante esta situación, y con el objetivo de evitar un siniestro vial de mayor gravedad, agentes de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Baeza y Villacarrillo procedieron a cortar la circulación en el sentido correcto de la marcha.

Poco después, los agentes comprobaron que el vehículo infractor había sufrido un accidente de circulación en el que no se vio implicado ningún otro coche. El conductor del turismo siniestrado tuvo que ser evacuado por los servicios sanitarios.

Debido a que el implicado presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico (U.N.I.S.) le realizó una prueba de detección de drogas en el organismo mediante una muestra salival. El posterior informe del laboratorio de referencia confirmó la presencia de más de 500 mg/ml de ketamina .

Por estos motivos, la Guardia Civil ha procedido a la investigación del conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y otro por conducción temeraria manifiesta, poniendo en riesgo concreto la vida o la integridad física de las personas .

Desde el Instituto Armado han apuntado que el delito de conducción bajo la influencia de drogas (artículo 379.2 del Código Penal) puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Por su parte, el delito de conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal) contempla penas de prisión de seis meses a dos años y la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y seis años .

Finalmente, la Guardia Civil ha apelado a la colaboración ciudadana recordando que, en caso de presenciar un hecho similar, es llamen de inmediato a los teléfonos de emergencias 062 o 112 para minimizar riesgos. Asimismo, aconsejan que, si se comete este error de forma involuntaria, se detenga el vehículo lo antes posible fuera de la calzada, se avise a emergencias y se espere la llegada de los servicios de auxilio.