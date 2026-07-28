Investigado por presunto maltrato animal después de que su perro matara a un gato en Baza

Comisaría de Baza. - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 59 años ha sido investigado en Baza (Granada) por un presunto delito de maltrato animal después de que su perro, que paseaba sin bozal ni correa, matara a un gato perteneciente a una colonia felina.

Según varios testigos, el dueño del perro, que no era de raza peligrosa, azuzó en numerosas ocasiones a su mascota para que atacase a los gatos que merodeaban por la zona, siendo finalmente uno de ellos alcanzado por el can.

Los hechos se produjeron a mediodía en un parque de la localidad bastetana. Una chica que se encontraba junto a unas amigas, vio a un hombre que habitualmente frecuenta el lugar junto a su perro.

Como en otras ocasiones, el can se encontraba paseando por la zona sin correa ni bozal. Su dueño le estaba incitando y azuzando para que persiguiera a los gatos que frecuentan el lugar.

Finalmente, tras varios intentos por alcanzar algún felino, y mientras su dueño paseaba tranquilo y con los brazos en la espalda, el perro logró alcanzar a un gato, atacándolo hasta causarle la muerte después de varios minutos de agonía.

Después del ataque, la denunciante pudo apreciar cómo el perro se acercaba a su amo y éste le acarició en señal de reconocimiento y recompensa.

La testigo llamó a la Policía Nacional y este hombre volvió a ponerle la correa al perro, marchándose del lugar a continuación. Aunque la dotación de Policía Nacional desplazada al lugar no logró localizar al presunto responsable, sí vieron al gato muerto y tuvieron acceso a varios vídeos de los hechos.

Tras la retirada del cadáver del animal y la toma de declaración a varios testigos, los agentes consiguieron determinar la identidad del propietario del perro, el cual, una vez localizado y citado, se personó de forma voluntaria en dependencias policiales para ser oído en declaración en calidad de investigado.

Se trata de un varón de 59 años de edad sin antecedentes policiales previos. De las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional se ha dado traslado a la autoridad judicial competente.