Investigado un vecino de Palma del Río (Córdoba) acusado de abatir a un halcón abejero

Zona donde ha trabajado el Seprona para investigar a un vecino de Palma del Río (Córdoba) como presunto autor de un delito contra la fauna, por el supuesto abatimiento de un ejemplar de halcón abejero. - GUARDIA CIVIL

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a un vecino de Palma del Río (Córdoba) como presunto autor de un delito contra la fauna, por el supuesto abatimiento de un ejemplar de halcón abejero cuando se encontraba practicando la caza en un coto cinegético del término de la capital cordobesa.

Según ha informado la Benemérita, la investigación se inició durante el mes de agosto, coincidiendo con el período de la caza en media veda, después de que los agentes tuvieran conocimiento de los hechos gracias a la colaboración ciudadana.

A raíz de la información recibida, los agentes realizaron diferentes gestiones de investigación que permitieron identificar y localizar al presunto autor. En el transcurso de las actuaciones, se solicitaron dos informes técnicos independientes con objeto de determinar la especie de ave implicada en los hechos, siendo uno de ellos elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y el otro por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta.

Tras el análisis y estudio de los indicios obtenidos, ambos informes coincidieron en la plena identificación del ave como un ejemplar de halcón abejero. Dicha especie se encuentra incluida en el Listado Nacional y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, recogiendo sendos informes una valoración pericial del daño total causado al medio natural por la extracción de este ejemplar, que asciende a 151.050,35 euros.

Como resultado de las investigaciones practicadas, el Instituto Armado ha investigado a esta persona por la supuesta comisión de un delito contra la fauna por el abatimiento de una especie protegida durante el ejercicio de la actividad cinegética.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta. Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que el abatimiento de especies silvestres protegidas puede dar lugar a responsabilidades penales y administrativas.