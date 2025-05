El investigador del IAS-CSIC Diego Rubiales, entre los mejores académicos a nivel mundial en agricultura

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Diego Rubiales Olmedo, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha sido reconocido por ScholarGPS como uno de los mejores académicos del mundo en el ámbito 'Agricultura y Recursos Naturales'. En concreto, Rubiales ocupa el puesto 19 de España y 1.291 del mundo en 2024, situándose así entre el 0,5% de los mejores académicos mundiales en esta disciplina.

Según ha informado el CSIC, ScholarGPS reconoce a los mejores científicos por su destacado desempeño en diversas áreas, disciplinas y especialidades. El sólido historial de publicaciones de Rubiales, el impacto de su trabajo y la notable calidad de sus contribuciones académicas lo han posicionado entre el 0,5% de los mejores académicos a nivel mundial, según la clasificación más reciente de ScholarGPS de 2024, que incluye más de 30 millones de perfiles académicos y 120.000 perfiles institucionales, incluyendo más de 24.000 instituciones académicas en más de 200 países.

Estas clasificaciones se basan en una cuantificación única de la productividad investigadora (número de publicaciones de archivo), el impacto (número de citas) y la calidad (índice h), estableciendo así parámetros de referencia inigualables, completamente independientes de juicios subjetivos. Los académicos se clasifican en cuatro categorías: general (todos los campos), en su campo, en su disciplina y en sus especialidades.

De esta forma, el investigador del IAS-CSIC se coloca como el noveno del mundo en el estudio de la Vicia faba (haba), el 30º en protección de cultivos y el 34º en la investigación sobre el Oídio.

Diego Rubiales es ingeniero agrónomo y doctor ingeniero agrónomo por el Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba (UCO) con calificación 'cum laude'. Desde 1993 trabaja en el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), con la categoría de profesor investigador desde 2006.

Además, ha sido presidente de la International Legume Society (2012-2016), de la que actualmente es secretario y tesorero y miembro honorario. También ha sido presidente de la Asociación Europea de Leguminosas Grano (AEP) de 2008 a 2013 y actualmente preside la Asociación Española de Leguminosas (AEL). Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Plantas Parásitas (IPPS), en la que fue también premiado como miembro honorario en 2015.

CARRERA INVESTIGADORA

Rubiales, quien también ha sido reconocido con el Leader Award en 2022, 2023 y 2025 según el prestigioso Research.com en 'Ciencias de las Plantas y Agronomía', acumula una dilata y prolífica carrera investigadora con cifras difíciles de igualar: ha sido investigador principal en 19 proyectos nacionales competitivos y en otros 15 de cooperación científica internacional.

Igualmente, ha sido coordinador del proyecto europeo FP5-RTD Eufaba --de investigación sobre habas--, el proyecto mediterráneo Medileg y de la Red Española de Leuminosas (Releg) --que promueven el cultivo de leguminosas en Europa, los países mediterráneos y España, respectivamente--, así como coordinador de la Acción COST-849 que coordinaba la actividad de 20 países sobre plantas parásitas.

Ha liderado la participación del CSIC en otros nueve proyectos internacionales (FP6-GLIP; FP7-Abstress; FP7-LEGATO; Eranet-Legresist; H2020-Diversify; Prima-Divicia; GRDC-Curtin; Agile y GCDT) ya finalizados y en vigor (lentil-IAEA; H2020-Radiant, Horizonte Europa Belis; HE-IPMorama; HE-Cousin y Prima-Nustalgic).

Fruto de su actividad científica, Diego Rubiales es co-obtentor de 20 variedades vegetales registradas y cinco presentadas al registro. Autor de 400 artículos en revistas con índice de impacto, además de una amplia lista de capítulos de libro y artículos de diseminación, ha dirigido 37 tesis doctorales ya finalizadas y actualmente dirige otras diez, registradas en diversas universidades, además de la de Córdoba.

DIVULGACIÓN

Rubiales compagina su labor científica con la divulgación. En este marco, además de los cargos de liderazgo en diversas asociaciones internacionales, ha desarrollado una intensa labor editorial, siendo actualmente editor jefe de Frontiers in Plant Science (sección Plant Breeding), editor asociado de Agronomy for Sustainable Development, editor de Field Crops Research, de Phytopathologia Mediterranea y de The Journal of Agricultural Science, entre otras muchas publicaciones.

Y ha sido co-organizador de 20 reuniones científicas internacionales, miembro del comité científico de 43 conferencias internacionales, y actualmente, miembro del International Advisory Board del Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Science, Poznan, Polonia, y del Expert Committee of Biology and Life Sciences of the Skoltech, Rusia.