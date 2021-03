Investigadores apuestan por una reapertura de la actividad turística coordinada entre regiones europeas similares

Mapa con las regiones de la UE coloreadas en relación a su dependencia del turismo. En naranja las que tienen menor dependencia y en gris las que no ofrecen información.

GRANADA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de las universidades de Granada (UGR) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han analizado las condiciones para alcanzar acuerdos de cooperación entre regiones europeas para controlar la pandemia y reabrir la actividad turística y proponen una cooperación entre grupos pequeños de regiones, con similar dependencia del turismo, para la reapertura coordinada de esta actividad.

Los investigadores han analizado 312 regiones europeas, asumiendo sus diferencias de dependencia del turismo, usando modelos de simulación social basados en inteligencia artificial y en teoría matemática de juegos.

Este trabajo, publicado bajo el título 'Un dilema de riesgo colectivo para las restricciones turísticas en el contexto de COVID-19', recuerda que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por las restricciones de movilidad establecidas por los gobiernos y las acciones descoordinadas de las regiones de origen y destino.

Los investigadores proponen un modelo que representa el dilema de cooperar o no entre regiones y analiza las condiciones sobre con quiénes se debería negociar (regiones muy dependientes del turismo entre sí o no) para que se cooperara suficientemente y no hubiera riesgo de rebrote grande con su consiguiente colapso económico.

El trabajo de investigación presenta así las condiciones para las cuales se alcanza cooperación mínima entre las regiones para evitar riesgos de pandemia.

Se concluye que existen varias condiciones que favorecen alcanzar esta cooperación mínima: En primer lugar, que los acuerdos se realicen entre un número pequeño de regiones por separado.

Otra de las conclusiones, y una de las más novedosas, es que el hecho de que haya muchas diferencias de dependencia del turismo entre las regiones favorece alcanzar mayores niveles de cooperación, frente al caso de que todas las regiones tuvieran la misma dependencia del turismo.

Finalmente, también es novedoso el hecho de constatar que si negocian las muy dependientes del turismo por un lado y las no dependientes por otro, se alcanzan mayores niveles de cooperación que si se agrupan de forma aleatoria.

En el caso de Canarias, los resultados se aplican como una región turística más en Europa, donde se está buscando precisamente la coordinación de las medidas de control de la pandemia. Los investigadores mantienen que la decisión sobre cómo agrupar las regiones para maximizar el acuerdo es un tema relevante que deben considerar quienes toman las decisiones.