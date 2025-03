Investigadores de Loyola elaboran el "primer atlas" de los servicios de atención a la drogodependencia en España

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Loyola han elaborado el "primer catálogo visual" de los servicios de atención a la drogodependencia que se ofrecen en España, titulado: 'Atlas de Adicciones en España'. Se trata de un registro estandarizado de los recursos de las comunidades y ciudades autónomas, presentado a través de mapas, que, según explica el centro, ayudará en la toma de decisiones en planificación y políticas por parte de los entes públicos, técnicos y gestores, además de servir como fuente de información "esencial" para análisis cuantitativos avanzados.

Hasta ahora, la universidad ha destacado en un comunicado que España "carecía de un catálogo visual y estandarizado de los servicios asistenciales para la drogodependencia". En este punto, ha incidido en que la clasificación estandarizada de los servicios es "fundamental" para permitir la comparabilidad entre ellos. De hecho, durante la primera fase del proyecto, la recolección de datos, los investigadores han llegado a identificar hasta 60 denominaciones diferentes para este tipo de servicios, ha abundado.

Desde Loyola apuntan que el estudio revela la importancia de desarrollar los sistemas de información sobre la atención a las adicciones, con directorios "completos, actualizados y accesibles". José Alberto Salinas, profesor que ha liderado el proyecto, señala que esta herramienta es "un primer paso de cara a un análisis más profundo para la atención a las adicciones en España en futuros trabajos".

El equipo de diez científicos --del grupo de investigación Loyola Health y del laboratorio de análisis espacial Loyola GeoLab de la Universidad Loyola, en colaboración con la Universidad de Canberra (Australia)-- ha seguido un modelo de investigación de ecosistemas de atención sanitaria para analizar "en profundidad" el contexto de la atención a la drogodependencia en España, el cual presenta "un elevado grado de fragmentación a nivel territorial", según precisa Loyola.

En cuanto a la tecnología utilizada, se ha empleado Desde-LTC (Description and Evaluation of Services and Directories for Long Term Care), una herramienta de clasificación internacional estandarizada que ha permitido realizar una caracterización de los servicios en base a su actividad principal, "lo que ayuda a poder realizar comparativas entre regiones". Esta clasificación, con apoyo de un sistema de información geográfica, "permite gestionar, analizar y representar los datos georreferenciados en mapas", ha explicado la universidad.

Además, se ha contado con información estadística, demográfica y de atención a las adicciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como de sus equivalentes autonómicos, y del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) del Plan Nacional sobre Drogas.

Este proyecto ha sido financiado por la Convocatoria de Ayudas Económicas para el Desarrollo de Proyectos de Investigación sobre Adicciones en el año 2021 del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad de España) y desarrollado por la Universidad Loyola durante el bienio 2022-2023.

Además de Salinas, en el atlas también han participado: María Luisa Rodero Cosano, Mencía Ruiz Gutiérrez-Colosía, María Pilar Campoy Muñoz, Juan Manuel Arjona Fuentes, Diego Diaz Milanés, Nerea María Almeda Martínez, María Diaz Cortés, Carlos Ramón García Alonso y Luis Salvador-Carulla.

ATLAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DESDE 2005

El grupo de investigación Loyola Health, junto con otros científicos pertenecientes a la Asociación Científica Psicost, contribuyen a realizar estudios en este ámbito de la salud mental desde el año 2005. Para ello, cuentan con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de diferentes ámbitos como la psicología, economía, desarrollo y métodos cuantitativos que han elaborado atlas de salud mental en nueve comunidades autónomas de España.

Al respecto, Loyola señala que esta metodología, dedicada a describir la atención de los servicios sanitarios a nivel territorial, "se ha exportado y tenido en cuenta por servicios públicos de países de todo el mundo". Además, "cuentan con numerosas publicaciones en este ámbito en revistas de alto impacto y lideran varios proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales".

El centro ha explicado que dispone de "numerosas" publicaciones y "lidera" varios proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales sobre salud mental. En este sentido, ha expuesto que científicos de la universidad contribuyeron con dos publicaciones científicas al informe bianual de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).