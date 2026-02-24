Investigan unas carreras ilegales de coches y motos el pasado domingo en Alhendín (Granada)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras un aviso vecinal que se producía en la tarde del pasado domingo sobre la posible organización de carreras ilegales de vehículos, en concreto coches y motos, en una carretera en término municipal de Alhendín, en el área metropolitana de Granada.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil después de la difusión de un video de estas carreras de las que ha informado este martes el diario Ideal. Al parecer, empezaron en el entorno de un polígono continuando por una carretera provincial de doble sentido.

La investigación trata de dilucidar posibles responsables de estos sucesos y podrá contar con las imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la zona para ello. No es la primera vez que se registran episodios de estas características en el cinturón y en la propia capital granadina, causando estupor entre los vecinos.

Entre otros antecedentes, a finales de 2023, la Policía Local de Granada disolvió en la tarde de un domingo una concentración de más de 160 vehículos en las antiguas instalaciones de Mercagranada para hacer derrapajes y carreras.