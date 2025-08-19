Investigan el crimen de un hombre en Arenas del Rey (Granada) supuestamente a manos de su cuñado hallado muerto

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ARENAS DEL REY (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Granada investiga el crimen de un hombre de 63 años ocurrido en la localidad de Arenas del Rey, presuntamente a manos de su cuñado, de 60, quien le habría disparado con una escopeta de caza. En el mismo suceso resultó herida la hermana del presunto autor, también de 63 años. Posteriormente, el supuesto agresor fue hallado muerto por un disparo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos continúan bajo investigación y se está tratando de determinar si la muerte por disparo del presunto autor fue un suicidio.

El incidente ocurrió en torno a las 23,20 horas del pasado lunes en la calle Obispo Hurtado del citado municipio granadino. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han comunicado a Europa Press que efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 solicitaron la presencia de la Guardia Civil tras escuchar varios disparos.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil confirmó el fallecimiento de dos varones, mientras que los sanitarios del 061 trasladaron a una mujer herida, de unos 63 años, a la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves.