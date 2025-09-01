Investigan en Granada la muerte por apuñalamiento de un hombre en un posible robo con violencia

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre por la presunta comisión del apuñalamiento que costó la vida en la noche de este pasado domingo a otro varón tras un enfrentamiento después de que este último al parecer entrara a robar en su vivienda en el distrito Norte de la capital granadina.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han señalado que el ahora detenido presentaba cortes en una mano por los que tuvo que recibir asistencia sanitaria tras ser trasladado a un hospital.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado a Europa Press de que recibió varios avisos sobre las 22,50 horas acerca del asalto a una casa de un hombre con un cuchillo con los dueños de la vivienda dentro. Desde el centro se activaron a los servicios de 061 y de Policía Nacional y Local.

Se activaba el protocolo judicial para la investigación de este supuesto robo con violencia con un fallecido y una persona herida de arma blanca con lesiones leves trasladada al citado centro sanitario.