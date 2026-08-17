Investigan como homicidio el hallazgo del cadáver de un hombre en Carchuna (Granada)

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GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean la aparición del cadáver de un hombre en un cortijo de la localidad costera granadina de Carchuna en la madrugada de este pasado domingo. El cuerpo de seguridad ha apuntado a la "tipología criminal" del hallazgo, por lo que trataría de un posible caso de homicidio.

Así lo han señalado fuentes de la Policía Nacional, que señalan que fueron vecinos de la zona los que dieron la voz de alarma en cuanto al hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un cortijo ubicado en un diseminado de la referida localidad, sin que hayan trascendido más datos respecto a la identidad del fallecido.

Agentes de la Policía Judicial y de la Científica de la Comisaría de Motril se desplazaron hasta el lugar donde trabajaron durante la mañana y la tarde. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Legal de Medicina para practicarle la autopsia.