Investigan un incendio en Motril (Granada) el que un hombre se precipitó desde una azotea

La Policía trata de localizar a la hermana del herido por si tuviera relación con el fuego

MOTRIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional investiga las circunstancias de un incendio registrado el pasado miércoles en una vivienda de Motril (Granada) que se saldó con un hombre herido tras precipitarse desde la azotea impactando contra el hombro de uno de los bomberos que participaba en el operativo, según han detallado a Europa Press fuentes policiales.

El incendio se registró sobre las cuatro de la tarde y hasta allí se desplazó una patrulla tras recibir un aviso. Los agentes intentaron entrar, pero la puerta estaba cerrada con varias vueltas de llave y protegida por una verja.

Viendo que no podían acceder de manera inmediata al inmueble, cuyas ventanas tienen rejas, recomendaron a la persona que había dentro que subiera a la azotea para protegerse del fuego.

El hombre sin mediar palabra se precipitó al vacío, cayendo de manera vertical con las piernas hacia abajo e impactando con el hombro de un bombero. El herido fue asistido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un hospital de la capital granadina.

Cuando los efectivos consiguieron entrar al edificio encontraron dos perros con vida de los que se ha hecho cargo el servicio de recogida de animales. Aunque se esperaba encontrar allí a la hermana del hombre que se lanzó a la vacío no fue así y se encuentra en paradero desconocido.

Los investigadores han descubierto que había tensiones entre ellos y la Policía la está buscando por si pudiera tener algún tipo de relación con el incendio.