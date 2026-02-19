Herida con quemaduras leves una persona tras un incendio en una vivienda en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado este jueves herida con quemaduras leves tras un incendio en una vivienda en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los efectivos de Bomberos han intervenido, tras recibir un aviso sobre las 12.30 horas, en la extinción del incendio originado en una vivienda ubicada en Camino Suárez, en el distrito Bailén Miraflores, en el que una persona ha sido atendida por los servicios sanitarios del 061 por quemaduras leves.

El fuego ha afectado a la cocina del inmueble, siendo necesaria la ventilación de varias viviendas del edificio y del hueco de las escaleras por el humo.

Hasta el lugar, por parte de los bomberos, se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes del parque Central (Martiricos).