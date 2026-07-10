Investigan el incendio de varios vehículos en el polígono Juncaril de Albolote (Granada)

Incendio de varios vehículos en el Polígo Juncaril de Albolote (Granada). - POLICÍA LOCAL DE ALBOLOTE

ALBOLOTE (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

Varios vehículos han salido ardiendo en la madrugada del jueves al viernes en el Polígono Juncaril de Albolote (Granada) por causas que ahora se investigan, sin que las llamas hayan provocado daños personales.

La Policía Local de Albolote explica en sus redes sociales que fue requerida por el 112 debido al incendio de varios vehículos estacionados en una calle del polígono. Existía riesgo de que las llamas se propagaran a naves y otros vehículos próximos.

Los agentes aseguraron la zona, establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron la vía expedita para facilitar el acceso de Bomberos, que sofocaron las llamas.

El incendio no ha provocado daños personales y se investigan las causas de su origen, según detallan desde el cuerpo policial.