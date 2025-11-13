Investigan la muerte de un joven extranjero por un disparo en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ADAMUZ (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de un joven de nacionalidad extranjera, de entre 25 y 30 años de edad, como consecuencia de un disparo compatible con un arma de fuego de pequeño calibre, en una zona del municipio cordobés de Adamuz.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación y ha adelantado la prensa provincial, el suceso ha ocurrido en la tarde de este miércoles, por causas que ahora se investigan, tras lo cual el joven fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde ha perdido la vida.

Al respecto, los agentes de la Benemérita fueron alertados y se trasladaron al citado centro de salud, al tiempo que han abierto la investigación y han activado un dispositivo para tratar de localizar al presunto autor de los hechos.