Investigan la muerte de un perro hallado con "desnutrición" en Granada

GRANADA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha abierto diligencias por la presunta comisión de un delito de abandono animal tras el hallazgo en el Sacromonte "con síntomas de deterioro y desnutrición" de un perro que al parecer se encontraba abandonado en una terraza y que posteriormente ha muerto. Va a dar traslado al juzgado de los datos de los que dispone, también sobre posibles personas responsables.

En su perfil de la red social Twitter, este cuerpo de seguridad ha comunicado con "mucha impotencia" que el perro, que habían rescatado agentes de Policía Local este pasado lunes, ha fallecido en la mañana de este martes en la clínica veterinaria a la que fue trasladado "pese a hacer todo lo posible por salvar su vida".

Se movilizaron tras la denuncia pública de un particular a través de Instagram, si bien cuando acudieron los agentes a la terraza señalada "ya no estaba" allí y el can fue localizado en el Sacromonte.

"Su estado de salud corría inminente peligro" por lo que fue trasladado de urgencia al veterinario, donde se le puso suero para posteriormente ser asistido por las diferentes afecciones que presentaba, si bien finalmente no ha podido sobrevivir.